Затварят булевард "Съборни" във Варна утре! Ето в кои участъци
16.01.2019 / 15:13 2
Във връзка със строително-ремонтни работи по бул. „Съборни“, в участъка от бул. „Вл. Варненчик“ до бул. „Сливница“ от 17-ти януари /четвъртък/ ще бъде затворено за движение северното платно.
Движението ще бъде насочено по южното платно-двупосочно, няма да има маршрутни промени в движението на автобусите на градския транспорт. Строително-
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