Затварят булевард "Съборни" във Варна утре! Ето в кои участъци

Във връзка със строително-ремонтни работи по бул. „Съборни“, в участъка от бул. „Вл. Варненчик“ до бул. „Сливница“ от 17-ти януари /четвъртък/ ще бъде затворено за движение северното платно.

Движението ще бъде насочено по южното платно-двупосочно, няма да има маршрутни промени в движението на автобусите на градския транспорт. Строително- ремонтните дейности предвиждат полагане на нов водопровод и канализация, ремонт на пътната настилка, изграждане на велоалея и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

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