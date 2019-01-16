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Затварят булевард "Съборни" във Варна утре! Ето в кои участъци

16.01.2019 / 15:13 2

Във връзка със строително-ремонтни работи по бул. „Съборни“,  в участъка от бул. „Вл. Варненчик“ до бул. „Сливница“ от  17-ти януари /четвъртък/ ще бъде затворено за движение  северното платно.


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Движението ще бъде насочено по южното платно-двупосочно, няма да има маршрутни промени в движението на автобусите на градския транспорт. Строително-ремонтните дейности предвиждат полагане на нов водопровод и канализация, ремонт на пътната настилка,  изграждане на велоалея и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.  

 

 

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Коментари
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морски (преди 4 минути)
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Посоката на бул."Съборни" е север-юг.
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Дедо (преди 13 минути)
Рейтинг: 0 | Одобрение: 0
Ново двайсе, да слагат табели на всички входове " Затворено, Варна няма да работи за неопределено време " и да става каквото ще...
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