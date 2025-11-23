Затварят част от магистрала "Хемус" край Шумен

Снимка: АПИ

На магистрала „Хемус“ в шуменска област се затваря за движение слизането към етапна връзка в посока Варна–Шумен при 350-ти клометър. Автомобилите се насочват към ПВ (пътен възел) „Белокопитово“. На 349-ти километър се затваря слизането към етапна връзка в посока София–Шумен, а колите се насочват към пътния възел „Каспичан“, допълва БНР.

При пътния възел „Белокопитово“, пътуващите в посока Шумен и Бургас се насочват към първокласния път I-2 Русе-Варна. Ограничението се въвежда заради изграждането на новото кръгово кръстовище на пътя. Движението в района на кръстовището се осъществява двупосочно в една лента и се регулира със светофарни уредби и пътни знаци.

Дейностите трябва да приключат до 14.02.2026 г., съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

