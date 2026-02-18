реклама

Затварят един от най-модерните заводи в България: 570 души остават без работа

18.02.2026 / 09:58 1

Кадър МД

Заводът за производство на компоненти за автомобилната индустрия “МД Електроник” във Враца е започнала процедура по масови уволнениязаради влошаването на пазарната обстановка, съобщиха от местната медия "Враца днес".

В заводът работят над 570 души, а предприятието е собственост на германската компания МD Еlеktоrnіk.В него се пpoизвeждат ĸaбeли зa автомобилната индустрия.

Компанията вече е уведомила работниците, че производствената дейност спира и няма да се поемат нови поръчки. Заводът ще затвори окончателно в средата на годината, като работа ще запазят едва няколко човека, заради нуждата от последваща охрана на обекта.

В следващите седмици и месеци дейността ще е насочена към довършване на текущите проекти, по които работата вече е започнала. 

Обяснението за затварянето на завода е влошената пазарна обстановка в сектора на автомобилната индустрия в Европа, която усложнява бизнеса на “МД Електроник”.

“Намалените обеми на продажбите, необходимостта от свиване на разходите и конкуренцията в сферата, както и промени в търсенето от страна на клиентите, водят до нуждата да изменим структурата на своята производствена дейност в Европа. Целта е да се постигне дългосрочна конкурентоспособност и стабилност, за да продължи да осъществява дейността си през идните години. За "МД Електроник" това означава необходимост от намаляване на производствения капацитет на групата”, се казва в цитираното от местната медия съобщение на фирмата.

Немската комосния откри завода си във Враца през 2020 г., влагайки в него над 20 милиона лева.

Към "МД Електроник" в София бе създаден ИТ хъб и Глобален екип, които ще продължат да осъществяват дейност.

През миналата година производителят на кабелни комплекти за автомобилната индустрия "СЕ Борднетце - България" обяви, че затваря завода си и в Карнобат, където са наети 800 души.

По-рано бе затворен завода на същата компанията в Мездра, където бяха заети 950 работници. Обяснението бе, че заплатите в Мездра били станали твърде високи.

MrBean (преди 25 минути)
Гарантирано от Герб! Докога купеният вот ще излага на изтезания народа на БГ!? Тези които си продават гласа никога няма да проумеят че режат клон под себе си.А тези от магистралите,даскалите,полицаите и номенклатурата винаги ще гласуват з това останалат част от народа да год..а!

