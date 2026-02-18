Затварят един от най-модерните заводи в България: 570 души остават без работа

Кадър МД

Заводът за производство на компоненти за автомобилната индустрия “МД Електроник” във Враца е започнала процедура по масови уволнениязаради влошаването на пазарната обстановка, съобщиха от местната медия "Враца днес".

В заводът работят над 570 души, а предприятието е собственост на германската компания МD Еlеktоrnіk.В него се пpoизвeждат ĸaбeли зa автомобилната индустрия.

Компанията вече е уведомила работниците, че производствената дейност спира и няма да се поемат нови поръчки. Заводът ще затвори окончателно в средата на годината, като работа ще запазят едва няколко човека, заради нуждата от последваща охрана на обекта.

В следващите седмици и месеци дейността ще е насочена към довършване на текущите проекти, по които работата вече е започнала.

Обяснението за затварянето на завода е влошената пазарна обстановка в сектора на автомобилната индустрия в Европа, която усложнява бизнеса на “МД Електроник”.

“Намалените обеми на продажбите, необходимостта от свиване на разходите и конкуренцията в сферата, както и промени в търсенето от страна на клиентите, водят до нуждата да изменим структурата на своята производствена дейност в Европа. Целта е да се постигне дългосрочна конкурентоспособност и стабилност, за да продължи да осъществява дейността си през идните години. За "МД Електроник" това означава необходимост от намаляване на производствения капацитет на групата”, се казва в цитираното от местната медия съобщение на фирмата.

Немската комосния откри завода си във Враца през 2020 г., влагайки в него над 20 милиона лева.

Към "МД Електроник" в София бе създаден ИТ хъб и Глобален екип, които ще продължат да осъществяват дейност.

През миналата година производителят на кабелни комплекти за автомобилната индустрия "СЕ Борднетце - България" обяви, че затваря завода си и в Карнобат, където са наети 800 души.

По-рано бе затворен завода на същата компанията в Мездра, където бяха заети 950 работници. Обяснението бе, че заплатите в Мездра били станали твърде високи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!