Затварят моста и променят движението във Варна в неделя заради колоездачна обиколка

На 26 октомври (неделя) във връзка с провеждането на „Колоездачна обиколка на Варненското езеро" ще бъде въведена временна организация на движението по част от републиканската пътна мрежа в област Варна, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.



От 08:55 ч. до 09:25 ч. движението по път I-9 при Аспарухов мост ще бъде спряно.



Между 09:30 ч. и 12:50 ч. поетапно и на интервали ще се ограничава преминаването по път III-9004 Варна – Белослав.



От 14:30 ч. до 15:10 ч. ще бъде ограничен трафикът по път III-2008 кв. „Повеляново“ – Езерово – Варна.



В периода от 15:10 ч. до 16:00 ч. движението по път I-2 от входа на Варна до магазин „Айко“ ще бъде временно спряно.



Автомобилите ще изчакват преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде възстановявано. Регулацията ще се извършва от екипи на „Пътна полиция“.

