Затварят пътя Златни пясъци - Аладжа манастир - кв. "Виница" във Варна днес и утре

Във връзка с подготовката и провеждането на автомобилното състезание „Планинско изкачване Аладжа манастир“ 2025, организирано в памет на Тодор Славов, на 4 и 5 октомври 2025 г. (събота и неделя) се въвеждат временни промени в организацията на движение на пътни превозни средства.

На 4 октомври, днес, в часовия диапазон от 13:00 до 19:00 ч., както и на 5 октомври (неделя) от 09:00 до 16:00 ч., ще бъде преустановено движението по път VAR 1083 – от Т-образното кръстовище при Аладжа манастир в посока кв. „Виница“ до Гробищен парк „Север 2“.

В посочените интервали се предвиждат промени и в обслужването на автобусните линии от градския транспорт, двупосочно, както следва:

Автобусни линии №109 и №409 ще се движат до и от спирка „ВСУ“. Няма да бъдат обслужвани спирките от „Майстор Манол“ до к.к. „Златни пясъци“.

Автобусни линии №9 и №209Б ще се движат до и от спирка „ВСУ“. Няма да бъдат обслужвани спирките от „Майстор Манол“ до к.к. „Златни пясъци“.

Автобусна линия №29 няма да изпълнява следните курсове:

• на 04.10.2025 г. – от ЖП гара в 13:00 ч. и 17:50 ч., както и от Аладжа манастир в 14:00 ч. и 18:50 ч.;

• на 05.10.2025 г. – от ЖП гара в 07:55 ч. и 13:00 ч., както и от Аладжа манастир в 08:55 ч. и 14:00 ч.

