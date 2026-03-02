Затварят пътя към Шипка за Националния празник още от 2 март

снимка: Булфото

За честването на Националния празник на Република България на връх Шипка от 20 ч. на 2 март до 18 ч. на 3 март ще бъде ограничено двупосочното транзитно преминаване на превозни средства през Шипченския проход по път I-5/Е-85/ Габрово – връх Шипка - Казанлък.

Както всяка година транзитният трафик ще се насочва по път II-55 през Прохода на Републиката по маршрута: Русе - Велико Търново - Дебелец - Проход на Републиката - Гурково и обратно.

Шофьорите от област Габрово и пътуващите от северозапад могат да ползват маршрута: Габрово - Трявна - Белица - Вонеща вода - Проход на Републиката и обратно, предава Bulgaria ON AIR.

За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по маршрута: път I-6 Калофер - Казанлък - път II-55 - Гурково – Проход на Републиката - Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел „Мъглиж“ (пресичането на път I-5 с път I-6).

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.

За участниците в честването движението на 3 март ще се организира, както следва:

От 6 ч. до 12:30 ч. се осигурява еднопосочно движение на автомобилите от град Габрово и град Казанлък към връх Шипка, като паркирането ще се извършва по разпореждане на органите на ОД на МВР-Габрово и МВР-Стара Загора;

От 12:30 ч. до 18 ч. автомобилите ще преминават еднопосочно от връх Шипка до град Габрово и град Казанлък.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, както и да следват стриктно пътната сигнализация.

