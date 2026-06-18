Затварят плувен комплекс "Приморски" във Варна за граждани през уикенда

снимка: Община Варна

Във връзка с провеждането на международен турнир по плуване за ветерани, басейн „Юлиан Русев“ към Плувен комплекс „Приморски“ ще бъде затворен за граждани от 19 до 21 юни включително. За това съобщават от общинското предприятие "Спорт Варна".



Във връзка с провеждането на „Национален турнир по адаптирано плуване“, закрит басейн „Д-р Любен Лазаров“ към комплекс „Приморски“ ще бъде затворен за граждани от 10.00 ч. до 21.00 ч. на 21 юни.



Трибуните на басейн „Юлиян Русев“ ще бъдат отворени за всички граждани и гости на Варна за петото издание на Международния мастърс турнир по плуване „Варна“. 17 отбора са заявили своето участие, представени от близо 180 състезатели от България, Румъния, Унгария, Полша, Алжир, Египет, пише "Морето".



Състезателите са разделени в различни възрастови групи от 25 до 90 години.



Програма:



Петък, 19 юни



до 17:00 ч. - регистрация



19:00 ч. - Техническа среща



Събота, 20 юни



09:30 - Начало на състезанието



100 м бруст /жени и мъже/



100 м гръб /жени и мъже/



50 м бътерфлай /жени и мъже/



400 м свободен стил /жени и мъже/



4 х 50 м Свободен стил микс



16:00 Церемония по откриване



16:30 200 м Индивидуално съчетано /мъже и жени/



50 м гръб /мъже и жени/



50 м бруст /мъже и жени/



100 м свободен стил /мъже и жени/



4х50 м свободен стил микс мемориал



Неделя, 21 юни



10:00 - 50 м свободен стил /жени и мъже/



100 м бътерфлай /жени и мъже/



200 м свободен стил /жени и мъже/



4 х 50 смесено микс

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