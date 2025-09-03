Затварят стотици училища в Гърция

снимка Булфото

Над 721 от 13 478 училища в Гърция няма да отворят врати заради демографската криза, съобщава в. „Катимерини“.

Данни на министерството на образованието в Гърция потвърждават затварянето на училищата в цялата страна поради липсата на деца. В рамките на седем години учениците са намалели със 150 хиляди.

Затворени остават училища и детски градини не само по островите, но и в големите градове. Само в област Атика, където живее почти половината население на страната, тази година са затворени 77 училища.

Демографският проблем засяга предимно началното образование. Драматично е положението по островите, съобщават експерти от образователното министерство.

Общо за страната през тази година ще отворят по-малко 324 начални училища и 358 детски градини.

Причините за демографската криза са много, но основните според проучване са ниските доходи, липсата на перспективи и сигурност за младите семейства, както и жилищната криза, предаде flashnews.bg.

