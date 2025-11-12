Затварят училища заради новия грип H3N2

Пиксабей

Очаква се най-тежкият грипен сезон в историята да удари Европа, тъй като щамът H3N2 предизвиква по-тежки симптоми и е по-добър в заобикалянето на съществуващия имунитет, предупреждават лекари.

Данните за щама H3N2 от Австралия показват, че страната е преживяла най-лошия си грипен сезон в историята си и се очаква това да се случи и във Великобритания с настъпването на зимата. В Япония училищата в цялата страна бяха затворени, тъй като инфекциите достигнаха епидемични размери, а хиляди бяха хоспитализирани с H3N2, предаде Новини.бг.

Здравните власти във Великобритания вече предупредиха, че грипът е дошъл месец по-рано от обичайното, но има опасения, че не достатъчно хора, отговарящи на условията, се възползват от предложението за безплатна ваксина срещу грип, пише NHS.

Какво е H3N2?

Австралия и Япония бяха силно засегнати от грип, защото основният нов щам, наречен H3N2, е мутирал, за да избегне по-добре имунитета от предишни ваксини. Това е така, защото е мутирал, за да бъде особено агресивен.

Какви са симптомите?

Всички щамове на грипния вирус могат да причинят внезапна поява на следните симптоми:

Треска/температура

Кашлица (често суха)

Болки в гърлото

Хрема или запушен нос

Болки в тялото и мускулите

Главоболие

Умора/слабост

При H3N2 има тенденция треската да се влошава. Пациентите често имат по-висока средна телесна температура и по-голяма вероятност за висока температура - над 38°C - в сравнение със щамове като H1N1.

Как да различим настинка от грип

Основната разлика е, че симптомите на грип са по-тежки и се появяват по-внезапно, включително треска, втрисане, мускулни болки, главоболие и умора. Симптомите на настинка обикновено са по-леки и се развиват по-бавно, като хрема или запушен нос са по-често срещани. Настинките обикновено не водят до сериозни здравословни проблеми, за разлика от грипа.

