реклама

Затварят временно участък от кръговото кръстовище до автогарата във Варна

09.06.2026 / 17:13 0

Снимка: Община Варна

От 10:00 ч. утре - 10 юни, временно ще бъде затруднено движението в дясната лента на включване от бул. „Васил Левски“ в посока бул. „Владислав Варненчик (при кръговото кръстовище на Автогара – Варна). 

От дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ информират, че затварянето е във връзка с подмяна на уличен водопровод и реконструкция на тротоар. 

За срок от няколко дни, до приключване на строително-монтажните работи, ще бъде въведена временна организация на движението. 

Призовават се водачите да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и по възможност да използват алтернативни маршрути.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама