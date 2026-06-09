Затварят временно участък от кръговото кръстовище до автогарата във Варна

Снимка: Община Варна

От 10:00 ч. утре - 10 юни, временно ще бъде затруднено движението в дясната лента на включване от бул. „Васил Левски“ в посока бул. „Владислав Варненчик (при кръговото кръстовище на Автогара – Варна).

От дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ информират, че затварянето е във връзка с подмяна на уличен водопровод и реконструкция на тротоар.

За срок от няколко дни, до приключване на строително-монтажните работи, ще бъде въведена временна организация на движението.

Призовават се водачите да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и по възможност да използват алтернативни маршрути.

Редактор "Екип на Петел",

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