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Затварят за асфалтиране разклона за Траката

10.07.2026 / 08:16 0

Снимка: Община Варна

В периода от 09:00 до 17:00 ч. днес ще бъде затворено за движение на пътни превозни средства кръстовището на ул. „Арх. Манол Йорданов“ с бул. „Осми приморски полк“ (разклона за Траката), съобщават от общината във Варна. 

Ограничението е във връзка с полагане на асфалтова настилка на кръстовището.

Бул. "Осми приморски полк" няма да бъде проходим в участъка на кръстовището. 

Не се налагат промени в маршрута на автобусите на градския транспорт, тъй като за тях и за автомобилите със специален режим на движение ще бъде осигурен коридор.

Гражданите е необходимо да използват алтернативни маршрути.

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