Затварят за движение моста при село Първомайци

Снимка: Фейсбук, Н. Рашков

Мостът при село Първомайци от 13 ч. днес - 10 октомври, ще бъде затворен за движение на пътно-транспортни средства. Причината е разчистване на натрупали се в последните часове наноси, написа във фейсбук кметът на Горна Оряховица - Николай Рашков.

Съоръжението, което е част от Републикански път II - 53 Поликраище – Елена ще остане затворено до приключване на дейностите.

Вследствие на непрестанния дъжд през изминалото денонощие нивата на реките Янтра и Росица са се повишили, но на територията на община Горна Оряховица няма опасност от преливане. Наблюдение на терен извършват екипи на Общината и РСПБЗН – Горна Оряховица, както и кметовете на населени места, пише още кметът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!