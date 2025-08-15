Затварят за около час района около Катедралата за Деня на Варна

Булфото

Във връзка с честването на Деня на Варна - Свето Успение Богородично - 15 август и ритуала по издигане на флага на града се въвежда временна организация на движението в централната част.

Днес от 9:30 ч. до приключване на мероприятието (около 11:00 часа) ще се преустанови движението на автомобили на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ (пред Катедралния храм).

В интервала от 10:00 ч. до около 11:00 ч. затворени за движение ще бъдат още:

- Бул. „Мария Луиза” - в частта от пл. „Св. Св. Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Шипка”;

- Бул. „Владислав Варненчик” - в отсечката от кръстовището с бул. „Съборни” до пл. „Св. Св. Кирил и Методий”;

- Бул. „Христо Ботев” - от кръстовището с ул. „Кракра” до кръстовището с ул. „Бачо Киро”.

Ограничението не се отнася за автобусите на „Градския транспорт“, предаде Радио Варна.

