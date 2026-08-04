Затварят за посетители Музея на мозайките в Девня

Снимка Община Девня

Музеят на мозайките в Девня временно преустановява достъпа на посетители до експозициите си заради основния ремонт, който се извършва в момента на територията му. Реконструкцията на сградата и околните пространства се извършва по проект на стойност над 2,5 милиона евро, спечелен от Община Девня.

В рамките на проекта предстои конструктивно укрепване на сградата, издигната преди 40 години върху основите на античната римска постройка, в която са открити мозайките, които днес привличат български и чуждестранни посетители. Предстои цялостно обновяване на изолацията и системите на сградата за оптимизиране на разходите за енергия. Вътрешните пространства на музея също ще бъдат преустроени, за да предложат по-модерна и комфортна среда за туристите.

Ще бъде обновена и инфраструктурата около Музея на мозайките. Вече са подменени старите настилки в прилежащите пространства, изградени са нови пешеходни алеи, монтирано е съвременно парково осветление и са обособени нови кътове за почивка. Предстои и разширяване на зелените площи.

От началото на месец август ремонтните работи се извършват на територията на самата сграда. Това препятства посрещането на посетители, които след успешния финал на проекта ще могат да се насладят на експозициите в обновения Музей на мозайките.

Редактор "Екип на Петел",

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