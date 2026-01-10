Затварят за уикенда пътищата към хижа „Алеко“ и Златните мостове

снимка: Булфото

Пътищата към хижа „Алеко“ и Златните мостове ще бъдат затваряни временно от 10 до 15 ч. в събота и неделя заради очаквания снеговалеж и много ниски температури, съобщиха вчера от Столичната община.

Градският транспорт ще се движи по разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии при необходимост и увеличен брой туристи.

Мярката цели да осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника, както и да предотврати инциденти и блокиране на пътната мрежа, предава Бтв.

От Столичната община призовават гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и да спазват въведените временни ограничения.

За София днес е в сила предупреждение от втора степен – оранжев код, за валежи от дъжд и сняг. В планините ще е облачно и с валежи от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около -3°.

