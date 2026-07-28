Затвор до 15 години застрашава жената, опитала да обере аптека. Днес тя се извини

Снимка Фейсбук, Прокуратура на Република България - Пресцентър

Прокуратурата иска постоянна мярка задържане под стража за 38-годишната жена, oбвинена е в опит за въоръжен грабеж. Той е извършен в условията на рецидив, заради което може да получи от 5 до 15 години затвор.

В петък след 18 часа в аптека в центъра на Ямбол няма клиенти, когато вратата се отваря и влиза жена, която се насочва право към гишето, съобщи бТВ.

Фармацевтката Здравка Дончева е сама, а оборотът в касата е 300 евро.

„Поздравих и попитах какво иска да ѝ дам. Тя не ми отговори в първия момент, след това каза – давай парите. Даже се учудих дали правилно съм чула, втори път попитах и тя тогава стана по-агресивна“, казва Здравка Дончева, фармацевт.

Жената отваря дамска чанта и вади газов пистолет. Здравка няма време да натисне паник бутона и тръгва към нея.

„Размахва го – ето, имам пистолет, давай парите, блъска по стъклото, чупи стъклото. В един момент, като тръгнах да излизам, тя избяга“, разказва Здравка Дончева.

38-годишната нападателка Диана Бозова е задържана. Има стари присъди за кражби и през февруари е излязла от затвора. Днес тя се извини.

„Вероятността да влезе в затвора пак е голяма, след като приключи разследването. Обвиненията са за грабеж, заплахи, използване на пистолет, извършени в условията на опасен рецидив, което е квалифициран състав“, посочва Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол.

Редактор "Екип на Петел",

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