Затвор за 33-годишен мъж, повредил огледалата на 25 паркирани автомобили във Варна

Снимка Пиксабей

Районният съд във Варна призна за виновен 33-годишен мъж по повдигнатото му обвинение в противозаконно унищожаване и повреждане на чужди движими вещи – престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия в условията на продължавано престъпление на 15 януари миналата година в квартал „Аспарухово“ във Варна. На посочената дата подсъдимият, ядосан на приятелката си и алкохолно повлиян, се придвижвал в квартала, като минавайки покрай паркираните на улицата aвтoмoбили той започнал с ритници да удря страничните огледала и отделни детайли от колите. Така той последователно повредил огледала на общо 25 автомобила, както и унищожил охранителна камера и стъклопакет на PVC дограма на частен дом. Общата стойност на противозаконно унищожените и повредени чужди движими вещи възлиза на над 3000 лева.

Районен съд – Варна наложи на 33-годишния мъж, който е осъждан, включително за друго подобно деяние, наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Той бе осъден да заплати и направени по делото разноски за близо 600 евро.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок, съобщиха от пресслужба на Районен съд - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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