Затвор за 80-годишен мъж, подпалил дома на сина си

80-годишен мъж е изпратен в затвора, след като е осъден за умишлен палеж на дома на сина си в община Лангадас, Солун, Северна Гърция, съобщиха властите.

Инцидентът е станал късно в събота и е причинил големи материални щети. Смята се, че нападението е резултат от продължаващи семейни спорове, пише в. „Катимерини“, цитиран от bTV.

Съдебните документи сочат, че мъжът е бил докладван около месец по-рано от друг син - отново за палеж.

По време на явяването си в съда обвиняемият е признал за деянието, казвайки, че е бил наранен от синовете си.

„Това беше имот, който построихме със съпругата ми, и работихме усилено за него“, каза той, визирайки къщата, която е подпалил.

Един от синовете му свидетелства, че баща му „иска да ни контролира“ и описва семейната ситуация като отчаяна.

Снахата на подсъдимия заяви пред съда, че тя и съпругът ѝ са били далеч от къщата по време на пожара.

„Обадиха ни се и ни казаха, че къщата гори“, каза тя, описвайки щетите като „сякаш е паднала бомба“.

Съдебното производство не откри доказателства, че споровете са свързани с наследствени въпроси.

Съдът призна мъжа за виновен в умишлен палеж и повреда на чуждо имущество, осъждайки го на четири години и три месеца затвор.

Присъдата не е нито условна, нито преобразувана, а обжалването няма да забави началото на изтърпяването на присъдата.

