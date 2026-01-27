Затвор за двама мъже, откраднали електрически кабел за над 25 000 лв.

Снимка: Пиксабей

По внесени обвинителни актове на прокурор при Софийската районна прокуратура са осъдени на затвор двама мъже – на 48 и на 38 години, за кражба на 830 метра електрически кабел. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На 9 януари 2024 г. за времето от около 2:50 до около 3:20 ч., от двор на обект на доставчик на телекомуникационни услуги в София, обвиняемите Т.Й. и Т.Г. са откраднали 830 метра електрически кабел на стойност 26 882,04 лева. Те са срязали част от оградата, след като взели кабела, го качили в товарен автомобил и напуснали мястото. Преди това Т.Г. отнел противозаконно от неохраняем паркинг в София товарния автомобил, допълниха от прокуратурата.

Двамата мъже са извършили престъпленията в условията на опасен рецидив, тъй като са осъждани на „лишаване от свобода“ за идентични деяния. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели. Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителни актове спрямо двамата в съда, предаде БТА.

Състави на Софийския районен съд признаха извършителите за виновни по повдигнатите им обвинения. На Т.Й. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален строг режим. На Т.Г. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца, което той също следва да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим.

Присъдите подлежат на обжалване пред Софийския градски съд.

