Затворен е проходът на Републиката

снимка: Булфото

Проходът на Републиката е затворен за движение заради катастрофа.

Катастрофа между лек и товарен автомобил е затворила Прохода на Републиката. Произшествието е станало около 09,30 ч. в района на с. Мишеморков хан.

Пострадал е водачът на лекия автомобил, допълва БНТ.

Леките автомобили се пренасочват през Шипка.

