Затворен и в двете посоки е пътя Ловеч – Микре

снимка,архив: Булфото

Временно движението по път III-401 Ловеч – Микре, в участъка Ловеч – Изворче, е ограничено в двете посоки заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Има обходен маршрут: Ловеч – път I-4 Абланица – Микре – път III-401 Киркова махала – Изворче и обратно.

Жълт код за ниски температури е обявен за днес в 14 области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!