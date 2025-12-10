Затвориха "Илинден – Ексохи" за камиони заради протест на гръцките фермери

стопкадър: Ютуб

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т на ГКПП "Илинден" – Ексохи, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината за затварянето на граничния пункт е протест на гръцки фермери.

Шофьорите изчакват на място, посочват от АПИ.

