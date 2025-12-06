реклама

Затвориха Прохода на Републиката заради прозишествие

06.12.2025 / 13:47 0

„Петел"

Временно е затворен за движение Проходът на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Причината е товарен автомобил с румънска регистрация, който се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци. Пострадали няма, предаде БТА. 

Обходният маршрут за леките автомобили е през Прохода Шипка. Товарните изчакват на място, докато камионът бъде изтеглен от пътното платно.

 

