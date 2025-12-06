Затвориха Прохода на Републиката заради прозишествие

„Петел"

Временно е затворен за движение Проходът на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Причината е товарен автомобил с румънска регистрация, който се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци. Пострадали няма, предаде БТА.

Обходният маршрут за леките автомобили е през Прохода Шипка. Товарните изчакват на място, докато камионът бъде изтеглен от пътното платно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!