Затвориха булеварди в Габрово заради обилните валежи

Снимка: Булфото

Поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово са временно затворени за движение на МПС поради наводнени пътни участъци и необходимост от осигуряване безопасността на гражданите. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в града.

"На място незабавно са изпратени екипи на РСПБЗН – Габрово, които извършват дейности по отводняване на засегнати имоти и оказване на съдействие на гражданите", добавят още от полицията.

Екипи на ОДМВР-Габрово са разположени в района с цел регулиране и пренасочване на движението, както и недопускане на инциденти.

"Призоваваме гражданите да ограничат пътуванията в засегнатите участъци, да спазват указанията на органите на реда и да бъдат изключително бдителни за паднали дървета, клони, свлечена земна маса и други опасни предмети по плътното платно", добавят от полицията.

