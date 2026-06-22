Затвориха четирите московски летища

Пекселс

Руските летищни власти съобщиха рано тази сутринта за затварянето на четирите летища в руската столица Москва, след като в рамките на час и половина бяха унищожени близо 60 украински дрона, предадоха световните агенции.

В поредица от съобщения в Телеграм кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че противовъздушната отбрана е свалила 59 дрона, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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