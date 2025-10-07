Затвориха два подлеза във Варна, под вода са

Кадри: Фейсбук, Забелязано във Варна, архив, П. Иванов, Кр. Грозев

Два от подлезите във Варна са затворени заради излялото се голямо количество дъжд през последните няколко часа. Става въпрос за подлеза на "Шипка" и този на бул. "Левски" с включването му към "Княз Борис I", съобщават от ОД на МВНР - Варна.

По данни на полицията в подлеза на "Шипка" има една закъсала кола, но няма пострадали хора.

Затруднени за движение също са крайезерния път - от ул. "Атанас Москов" до бул. "Левски", и около рибарското пристанище "Карантината" в "Аспарухово". Те са трудно проходими поради многото вода.

Положението в целия град е критично заради излелите се количества дъжд. От клипове във фейсбук става ясно, че под вода са още Шишковата градина и ул. "Михаил Колони". В езеро се е превърнало и друго обичайно място - в района на жп гарата.

