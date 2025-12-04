Затвориха и ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове

снимка: АПИ

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т на ГКПП "Илинден" – Ексохи, съобщиха от АПИ. Шофьорите изчакват на място.

Втори ден продължава блокадата на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери. Над 100 машини тежка техника са разположени на ГКПП "Кулата - Промахон" от гръцка страна. Заради блокадите опашките от тежкотоварни камиони по магистрала "Струма" е близо 10 километра.

Движението на леки автомобили се извършва нормално.

Българските гранични власти са в постоянни преговори с гръцките си колеги за поетапно пропускане на тежкотоварния трафик, предаде БНТ.

