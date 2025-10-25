Затвориха летището на Вилнюс заради балони, идващи от Беларус

снимка: Пекселс

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено тази вечер за пореден път заради балони с горещ въздух, навлезли във въздушното пространство на Литва от съседната страна Беларус, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Националния кризисен център на балтийската държава.

Това е четвъртият подобен случай този месец, уточни световната агенция, цитирана от БТА. Дейностите на аерогарата са преустановени до 2:00 ч. утре местно време (също и българско), обявиха от кризисния център.

В последно време в европейската авиация многократно беше всяван хаос от навлизания на дронове и други нахлувания по въздух, в това число над летищата на датската столица Копенхаген, на германския град Мюнхен и над балтийските страни, припомня Ройтерс.

Според властите в Литва балоните пренасят контрабандна стока, по-специално цигари. Същевременно Вилнюс обвинява президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на Русия, че не прави нищо, за да пресече тази практика.

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене заяви вчера, че Националната комисия по сигурността ще се събере следващата седмица за оценка на ситуацията.

