Затвориха път заради свлечена земна маса и скални отломки от хълма Трапезица във Велико Търново

Снимка: Фейсбук, Д. Панов

Заради свличане на земна маса и скални отломки от източния склон на хълма Трапезица е затворен пътният участък от каменния мост в Асенова махала до разклона за бившата фабрика "Мавриков". Засегната е и подпорна стена. Това съобщава във фейсбук профила си кметът на Велико Търново - Даниел Панов.



Обходът за вътрешността на квартал "Асенов" и пътя към Горна Оряховица през Арбанаси е покрай църквата "Св. св. Петър и Павел", новия мост над река Янтра и обновената улица "Ксилифорска". Оттам се движат и автобусите с номера 50 и 110, уточнява Панов.



От Община Велико Търново са изискали от Министерството на културата като принципал спешно да възложи укрепване и изграждане на нова подпорна стена.

Хълмът "Трапезица" е изключителна държавна собственост и паметник на културата от национално значение. Ще поставим и нова автобусна спирка на мястото на увредената от свличането, добавя още Даниел Панов.

