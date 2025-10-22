Затвориха пътя от Велико Търново до Горна Оряховица през Арбанаси

Пиксабей

Започва укрепването на пътя от Велико Търново до Горна Оряховица през Арбанаси. Близо един километър от трасето беше компрометирано в края на миналата седмица от проливните дъждове в района. Пътят е затворен за движение. Ремонтът ще продължи до края на октомври.

Преовлажняването на ската под пътя доведе до свличане на банкета, като основата на пътя и пътното платно не са засегнати. Мерките са временни и целта е да се укрепи ската, заяви в ефира на БНР директорът на Областното пътно управление инж. Венцислав Ангелов.

"Стабилизиране и възстановяване на откоса с едър скален материал, след което ще бъде възстановено и подобрено допълнително отводняването и да се възстанови и стабилизира банкета, част от него е отнесен от прииждащите води. Предполагам, че до края на месеца ще свършат", обясни той.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през общинския път Арбанаси – Шереметя и от там по главния път София – Варна към Велико Търново и обратно.

На пътя за Арбанаси има проблемни още няколко участъка. Прави се проект за цялостен ремонт, посочи инж. Ангелов.

