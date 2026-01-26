Затвориха прохода Превала заради обилен снеговалеж

кадър: БНТ, архив

Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян.

По високите части на област Смолян – Превала, Пампорово и района на Доспат вали сняг, а в ниските райони – дъжд със средна интензивност, допълва БТА.

В цялата област са регистрирани паднали камъни по пътните платна. Водачите на моторни превозни средства следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

