Затвориха прохода Превала заради обилен снеговалеж

26.01.2026 / 22:40 0

кадър: БНТ, архив

Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян.

По високите части на област Смолян – Превала, Пампорово и района на Доспат вали сняг, а в ниските райони – дъжд със средна интензивност, допълва БТА. 

В цялата област са регистрирани паднали камъни по пътните платна. Водачите на моторни превозни средства следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

