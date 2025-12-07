Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради свличане на скали

снимка АПИ

Проходът Троян-Кърнаре е напълно затворен за движение и в двете посоки, след като масивно свлачище срути огромна скална и земна маса върху пътното платно. Няма пострадали и блокирани автомобили, но достъпът е изцяло ограничен, съобщиха от полицията и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Инцидентът е станал късно в събота, като скалите са се откъртили и изсипали на километри от село Кърнаре. На място е изпратена техника, която работи по разчистването още от рано тази сутрин. От АПИ уточняват, че процесът върви изключително бавно заради обема на скалната маса и затруднената достъпност на терена. Извозването на разрушената маса се извършва на разстояние около 7 км – до площадка край Кърнаре.

Пътят ще остане затворен поне до понеделник, потвърдиха от пътната агенция. До тогава шофьорите трябва да използват обходни маршрути, тъй като преминаването в участъка е невъзможно.

На място има екипи на полицията, които пренасочват движението и следят за безопасността в района.

По-късно от АПИ съобщиха, че 5 машини разчистват свлечената скална маса. На място са и служители на Областно пътно управление- Пловдив, които подпомагат разчистването на пътното платно в участъка и за по-бързото възстановяване на движението през Троянския проход.

Причина за свлечената земна маса на пътното платно са обилните валежи от последното денонощие.

Преминаването през Троянския проход ще бъде възстановено веднага след разчистване на платното и осигуряване на безопасно преминаване през отсечката.

