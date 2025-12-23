реклама

Затвориха въздушното пространство над Анкара след загуба на връзка с частен самолет

23.12.2025 / 21:37 0

Снимка: Пиксабей

Въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер", цитирана от БТА. 

Твърди се, че на борда му се е намирал началникът на Генералния щаб на Либия Мухамед Али Ал Хаддад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50".

От инфорамация на официалния сайт на Министерството на отбраната на Турция става ясно, че министрът на отбраната на Турция Яшар Гюлер е приел днес началника на главното командване на либийската армия.

