Затвориха за пореден път летището във Вилнюс

Кадър Youtube

Летището във Вилнюс беше затворено отново заради неидентифицирани балони с горещ въздух в небето, съобщава БНТ.

Според предварителните оценки на службата за контрол на въздушното движение летището може да възобнови дейността си около 22:30 ч. местно време.

Летището съобщи и на 1 ноември, че временно е спряло дейностите си заради подозрителни балони във въздушното пространство – пореден случай на прекъсвания на полети в балтийската държава, предаде тогава Ройтерс, цитирана от БТА.

Европейската авиация многократно изпадна в хаос през последните месеци заради появи на дронове и навлизания във въздушното пространство, включително в Копенхаген и Брюксел, а летището във Вилнюс е затваряно поне десет пъти от началото на октомври.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!