Затворник почина в линейка напът за здравно заведение

На път за здравно заведение в линейка снощи е починал 38-годишен мъж, лишен от свобода и изтърпяващ наказанието в затворническото общежитие в село Самораново, община Дупница. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил. Инцидентът е станал малко след 22:00 часа, казаха от полицията.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, не са установени следи от насилие. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление-Дупница, работата продължава под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил.

Мъжът е от Перник, казаха пред БТА от полицията. Предстои да бъде направена аутопсия.

