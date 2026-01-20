Затягат контрола срещу нелегалните социални услуги

Кадър Нова телевизия

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) ще може да проверява и социални услуги, чийто лиценз е бил отказан, отнет или прекратен. Така тя ще може да проследява дали не се предоставят социални услуги въпреки липсата на лиценз. Това предвиждат промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, които Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предлага и които вече са публикувани за обществено обсъждане.



Това е поредна стъпка на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в борбата за достоен живот на най-уязвимите и възрастните. Действията на министъра започнаха с масирани проверки, които разкриха десетки нелегални домове. В тях хората бяха държани при лоши условия.

С предлаганите сега промени ще се реши констатиран тогава проблем – пълният отказ на собствениците на обекти с отнет лиценз да допуснат проверяващи от АКСУ. Ако текстовете бъдат приети, ще се повиши и ефективността на контрола. Измененията целят да подпомогнат и прилагането на промените в Наказателния кодекс, с които предоставянето на социални услуги без лиценз беше инкриминирано, както и на тези в Закона за социалните услуги, с които са увеличени в пъти санкциите.

С проекта за промени в Наредбата се предлагат и промени в стандартите за някои социални услуги с цел както да се подобри тяхното качество, така и да станат по-достъпни за хората. За хората с деменция се създава възможност за по-лесен достъп до социални услуги. Те ще могат да ползват такива и срещу документ с упомената диагноза, издаден от Лекарска консултативна комисия, до излизането на решение на ТЕЛК.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!