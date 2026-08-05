Затягат контрола срещу незаконното къмпингуване в област Варна

снимка: Областна администрация Варна

Представители на шест държавни институции и четири морски общини на територията на област Варна приеха поканата на областния управител Марио Смърков, за да обсъдят на работна среща, както резултатите от извършените, така и предстоящите съвместни действия, посветени на опазване на биоразнообразието, природата по морските плажове, крайбрежието и намиращите са в близост горски територии.

Представителите на ОД на МВР – Варна, на РДПБЗН, на Областната дирекция „Земеделие“, РИОСВ – Варна, на Регионалната дирекция по горите, на ДЛС “Шерба“, на общините Варна, Бяла, Аврен, Долни чифлик и район „Аспарухово“ община Варна, бяха категорични, че единствено синхронизираните действия на компетентните структури, които имат контролни правомощия могат да въздействат ефективно за спазване на правилата при къмпингуване и ползване на плажовете.

На срещата бяха коментирани правомощията на всяка една от институциите и на общините, действията, които те могат да предприемат, в т. ч. и да налагат санкции, съобщиха от Областна администрация Варна.

В резултат на съвместната институционална проверка в края на м. юли на плажа Бяла – Карадере – 2, който обхваща близо 4 км, където бяха заварени каравани, заслони, кемпери и палатки са съставени Актовете за установяване на нарушенията /АУАН/ по ЗУЧК, както и по закона за МВР.

На морски плаж Бяла – Карадере – 1 са установени заслони, които вече са в процес на премахване. Служителите на община Бяла са установили и други нарушения с изграждане на Еко-селище /строеж 4-та категория/ в зона граничеща с плажа. Връчени са 6 АУАН и след изтичане на сроковете за възражения, ще бъдат предприети действия за премахването им.

Кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова сподели, че в резултат на системни проверки през миналия сезон и на действията по извеждане на каравани и кемпери, разположени на плажната ивица и в крайбрежните зони, значително са намалели нарушителите през това лято.

Участниците в срещата коментираха, че особено в активния туристически сезон, общините трябва да се погрижат за поставяне на указателни табели /на няколко езика/ за режима на ползване на плажната ивица, попада ли под защитата и на кои закони, за условията и реда за временно разполагане на палатки, кемпери, каравани и МПС, както и за глобите, които могат за бъдат наложени при констатирани нарушения.

В заключение областният управител Марио Смърков благодари на институциите и на морските общини, за готовността им според своите правомощия да продължат в синхрон да упражняват постоянен контрол спрямо нарушителите на морските плажове и крайбрежните зони. Проверките продължават.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!