Затягат контрола върху преместваемите обекти в центъра на Варна

С ясен регламент за поставяне на преместваемите обекти и редовни проверки за нарушения ще бъде подобрена градската среда в централната част на Варна. Това каза кметът на район "Одесос" Янислава Шопова. Няколко теми бяха засегнати по време на отчета й за годината, откакто е начело на района.

Регулацията на търговките площи и преместваемите обекти в центъра се оказа трудна задача заради наслоените през годините проблеми, каза тя. Шопова добави, че са установили много обекти без разрешителни, както и че не е бил извършван качествен контрол над границите на зоните за ползване.

900 разрешения за тротоарно право - разполагане на маси, павилиони и реклами има издадени до момента в централния варненски район "Одесос", отчете районният кмет, предаде Радио Варна.

Припомняме, че през лятото от района обявиха, че няма да бъдат разполагани маси и столове, собственост на заведения, на червените плочки, част от пешеходната зона в центъра на Варна.

Ясната ни визия е за по-свободни пространства за хората, категорична е тя. Нужно е по-добро планиране, ще бъде създадена централизирана база данни за всички обекти.

Сред целите на администрацията ще бъде актуализирането на схемите, оптимизация на процесите по издаване/подновяване на разрешителни, ясни правила за естетика, безопасност и достъпност.

Сред другите теми, които бяха засегнати са дългосрочното подновяване на дърветата в района – част от които се оказва, че не са подходящи за градски условия и систематизирането на паметниците на културата, както чистотата и състоянието на пътната инфраструктура.

И информация за телефоните, на които могат да се подават сигнали за централния варненски район:

За нарушени пътни настилки: 052/612-889 (денонощно) или на 052/658-990 (между 8 и 17 часа);

Еколозите отговарят на телефон 052/612-877 или на имейл odesos_eco@varna.bg;

За проблеми с инженерната инфраструктура и благоустройството имейл адресът е odesos_iib@varna.bg или на 052/658-990.

В четвъртък районният кмет на "Одесос" Янислава Шопова ще гостува в сутрешния блок на Радио Варна – поводът е празникът на района. Той ще бъде отбелязан с водосвет в сградата на кметството в 10.30 и концерт в 19 ч. в Художествената галерия.

През целия ден Музеят за история на Варна ще работи с вход свободен. Там ще има и безплатни беседи с часове 10, 13, 15 и 17 ч.

