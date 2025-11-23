Заваля сняг в България

кадър: Нова тв

Сняг заваля на Витоша. Кадри от уебкамерите в планината показват крехка снежна покривка над 1400 метра надморско равнище от хижите „Боерица”, „Балканини” и „Композиторите”.

Очакван снеговалеж има и в по-високата част на планините в Западна България, допълва Нова тв.

Прогнозата е в неделя времето в планините да е облачно с валежи от дъжд, в масивите на Западна Централна България - и сняг. Преходите в такова динамично време крият много рискове за неподготвени туристи. Температурите в най-топлите часове ще са между 0 и 8 градуса спрямо надморското равнище.

