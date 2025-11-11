Завърна се мода от 80-те

Кадър ИИ

Изглеждаше, че тази тенденция е заседнала в 80-те, но клиновете с каишка се завръщат триумфално и преживяват истински ренесанс през студените месеци на 2025 и 2026 година.

Според Who What Wear, само преди няколко години тези клинове са изглеждали като носталгичен експеримент, но сега дизайнери и известни личности доказват, че могат да помогнат за създаването не само на удобна, но и на елегантна визия.

Според модните коментатори, клиновете с каишка се появяват навсякъде в наши дни – пъхнати в токчета, надничащи изпод заострени мулети или съчетани с обемни палта. Сред феновете на тенденцията са Хейли Бийбър, Кейти Холмс, Кендъл Дженър и дори Виктория Бекъм, пише Блиц.

Кейти Холмс създаде истински еталон за „възрастната“ визия, избирайки подплатени клинове, токчета, яке с пеплум и голяма чанта. Кендъл Дженър избра ежедневна версия: кашмирен пуловер, кожен клъч и обувки на нисък ток.

Хейли Бийбър, както винаги, заложи на по-лек вид, като просто добави голямо сако и удобна пазарска чанта. А Виктория Бекъм демонстрира, че вталено яке и контрастът на черни клинове с бели обувки на висок ток е минимализъм, който никога не излиза от мода.

Изданието отбелязва, че дори най-небрежното излизане може да изглежда във френски шик, ако съчетаете добре тези клинове с дрехи от гардероба си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!