Завърна се в бТВ

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Любимо лице на бТВ се завърна в ефира. Това е актрисата и бивша водеща на „Любовни войни“ Лина Златева, която днес бе на гости в „Преди обед“. Пред Петър Дочев и Яна Донева тя разкри, че вече се е адаптирала към живота в Норвегия, където живее с мъжа си и трите им деца.

Бях пресирана от нещата, които ме заобикаляха у нас. Например трафика, мръсния въздух, лошите погледи. Аз не съм спирала да работя от малка, работех на много места, по проекти, сериали, и когато дойде Ковид, и за първи път спрях, видях и чух птички, видях природа, призна Лина.

Ние бяхме се евакуирали горе в Триград, в Родопите, и си казах: Добре де, аз защо да не опитам този живот, и Норвегия беше една много добра алтернатива, тъй като мъжът ми вече имаш някакви контакти там, и сестра ми се беше изнесла там да живее. Решихме да опитаме, след като родих третата си дъщеря, хареса ни, помирисахме този въздух и си казахме: Окей, ще останем и ще опитаме. Това е, един живот живеем, допълни дамата.

В Норвегия най-трудното свикнах със светлото, не с тъмното. Мислех, че тъмното ще ми е депресиращо, ще ми е проблем, но то минава, тъй като е кратко, за един месец. А светлото, чакаш да си легнеш, пиеш чаша вино, става 1 след полунощ, и не може да си легнеш. Заспиваш два часа, ставаш в 3 и пак е светло, но този период е по-дълъг през лятото. Свиква се обаче, все пак навсякъде има щори и спя с маска, допълни Лина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!