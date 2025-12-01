Завърши годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Снимка: АЕЦ „Козлодуй”

Годишният ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” приключи днес - 1 декември. Блокът беше включен към електроенергийната система на страната в 17:21 часа. след направена проверка и издадена положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране.

В рамките на плановия ремонт, започнал на 25 октомври 2025 г., са извършени профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и всички необходими дейности, предвидени в годишната ремонтна програма, съобщават от АЕЦ „Козлодуй”. Изпълнените мерки са насочени към повишаване на безопасността и осигуряване на дългосрочната експлоатация на блока. Реакторът е презареден със свежо ядрено гориво за 31-вата горивна кампания.

Съгласно технологичния регламент натоварването на шести енергоблок се извършва поетапно.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи в съответствие с графика за електропроизводство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!