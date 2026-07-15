Завърши международната ветроходна регата "Варна 2026"
снимка: Община Варна
Завърши поредното издание на традиционната Международна регата „Варна 2026“, организирана от един от най-старите ветроходни клубове в България – Яхт клуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“, със съдействието на Община Варна и „Пристанище Варна“ ЕАД.
В продължение на три дни акваторията на залива бе изпълнена с платната на състезателите в различните класове, като гонките се проведоха в близост до брега, за да могат жителите и гостите на Варна да наблюдават състезанията отблизо.
Събитието е част от календара на Българската федерация по ветроходство и в него участваха близо 150 млади състезатели от България и чужбина, които се съревноваваха за трофеите, носещи името на легендарния капитан Георги Георгиев – първият български ветроходец, обиколил света с яхта. Целта на организаторите е повече млади хора да се докоснат до красотата на ветроходния спорт и проявата да вдъхнови много деца да направят първите си стъпки във ветроходството.
Класиране в отделните класове:
Optimist
1. Тодор Гочев - ЯК „Поморие“
2. Щерион Даилов - ЯК „Поморие“
3. Андрей Гаров - ЯК „Порт“ (Бургас)
Optimist - момичета младша
1. Алесандра Василева - ОВК „Несебър 2000“
2. Ния Кръстева - ВК „Синева“ (Варна)
3. Яница Великова - МК „Балчик“
Optimist - момичета старша
1. Каролина Ценова - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна“
2. Николета Кирова - ЯК „Поморие“
3. Марина Григорова - ОМК „Приморско“
Оptimist - момчета младша
1. Максим Атанасов - СК „Черно море Бриз“ (Варна)
2. Пламен Продромов - ЯК „Поморие“
3. Преслав Петров - МК „Балчик“
Optimist - момчета старша
1. Тодор Гочев - ЯК „Поморие“
2. Щерион Даилов - ЯК „Поморие“
3. Андрей Гаров - ЯК „Порт“ (Бургас)
ILCA 4
1. Борислав Николов - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна“
2. Иван Карчев - ЯК „Порт“ (Бургас)
3. Мартин Новаков - ЯК „Порт“ (Бургас)
ILCA 4 до 16 г
1. Иван Карчев - ЯК „Порт“ (Бургас)
2. Мартин Новаков - ЯК „Порт“ (Бургас)
3. Филип Желев - ВК „Христов“ (Бургас)
ILCA 4 до 18 г
1. Борислав Николов - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”
2. Стефан Комитов - ВК „Христов” (Бургас)
3. Цветомир Симеонов - МК „Балчик”
ILCA 4 16/18
1. Никол Димитрова - МК „Балчик”
2. Елена Гочева - СК „Черно море Бриз” (Варна)
3. Цвета Кирчева - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”
ILCA 6
1. Даниел Ценов - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”
2. Калоян Калчев - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”
3. Васил Манев - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”
Finn
1. Володимир Стасюк - ОМК „Одесос” (Варна)
2. Златко Атанасов - ОВК „Несебър 2000”
3. Алексей Минков - ВК „Синева” (Варна)
Главен съдия на регатата бе Евгений Мавродиев.
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