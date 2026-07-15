Завърши международната ветроходна регата "Варна 2026"

снимка: Община Варна

Завърши поредното издание на традиционната Международна регата „Варна 2026“, организирана от един от най-старите ветроходни клубове в България – Яхт клуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“, със съдействието на Община Варна и „Пристанище Варна“ ЕАД.

В продължение на три дни акваторията на залива бе изпълнена с платната на състезателите в различните класове, като гонките се проведоха в близост до брега, за да могат жителите и гостите на Варна да наблюдават състезанията отблизо.

Събитието е част от календара на Българската федерация по ветроходство и в него участваха близо 150 млади състезатели от България и чужбина, които се съревноваваха за трофеите, носещи името на легендарния капитан Георги Георгиев – първият български ветроходец, обиколил света с яхта. Целта на организаторите е повече млади хора да се докоснат до красотата на ветроходния спорт и проявата да вдъхнови много деца да направят първите си стъпки във ветроходството.

Класиране в отделните класове:

Optimist

1. Тодор Гочев - ЯК „Поморие“

2. Щерион Даилов - ЯК „Поморие“

3. Андрей Гаров - ЯК „Порт“ (Бургас)

Optimist - момичета младша

1. Алесандра Василева - ОВК „Несебър 2000“

2. Ния Кръстева - ВК „Синева“ (Варна)

3. Яница Великова - МК „Балчик“

Optimist - момичета старша

1. Каролина Ценова - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна“

2. Николета Кирова - ЯК „Поморие“

3. Марина Григорова - ОМК „Приморско“

Оptimist - момчета младша

1. Максим Атанасов - СК „Черно море Бриз“ (Варна)

2. Пламен Продромов - ЯК „Поморие“

3. Преслав Петров - МК „Балчик“

Optimist - момчета старша

1. Тодор Гочев - ЯК „Поморие“

2. Щерион Даилов - ЯК „Поморие“

3. Андрей Гаров - ЯК „Порт“ (Бургас)

ILCA 4

1. Борислав Николов - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна“

2. Иван Карчев - ЯК „Порт“ (Бургас)

3. Мартин Новаков - ЯК „Порт“ (Бургас)

ILCA 4 до 16 г

1. Иван Карчев - ЯК „Порт“ (Бургас)

2. Мартин Новаков - ЯК „Порт“ (Бургас)

3. Филип Желев - ВК „Христов“ (Бургас)

ILCA 4 до 18 г

1. Борислав Николов - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”

2. Стефан Комитов - ВК „Христов” (Бургас)

3. Цветомир Симеонов - МК „Балчик”

ILCA 4 16/18

1. Никол Димитрова - МК „Балчик”

2. Елена Гочева - СК „Черно море Бриз” (Варна)

3. Цвета Кирчева - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”

ILCA 6

1. Даниел Ценов - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”

2. Калоян Калчев - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”

3. Васил Манев - ЯК „Кап. Г. Георгиев Порт Варна”

Finn

1. Володимир Стасюк - ОМК „Одесос” (Варна)

2. Златко Атанасов - ОВК „Несебър 2000”

3. Алексей Минков - ВК „Синева” (Варна)

Главен съдия на регатата бе Евгений Мавродиев.

Редактор "Екип на Петел",

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