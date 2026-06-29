Завършиха фасадата на новата рейдова кула на Пристанище Варна-Изток

кадър: Гугъл мапс

Строежът на новата рейдова кула на Пристанище Варна – Изток се приближава до финалния се етап. Външната част на сградата е завършена, в момента се работи по вътрешната.

Старата рейдова кула беше съборена в края на 2024 година след решение на Министерски съвет, заради лошото й конструктивно състояние. В основанието беше посочено, че строената през 1960 година кула вече не съответства на функционалните изисквания за съвременен комуникационно-информационен център за управление на аварийно-спасителни операции. През 1993 година търговски кораб се блъсна в кулата, което доведе и до деформация на конструкцията.

Строителстото на новата сграда започна непосредствено след нейното събаряне през 2024 година. Тя е на 5 етажа и в нея ще бъдат разположени информационните системи на Изпълнителна агенция "Морска администрация" използвани при осъществяване на морско търсене и спасяване, опазване на морската среда от замърсяване от кораби и осигуряване безопасност на корабоплаването в морските пространства на България.

В проекта „Рейдова кула - Варна“публикуван на официалния сайт на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е посочено, че общата стойност на проекта е 1 373 770.46 евро, от които 1 167 704,89 евро европейско и 206 065,57 евро национално съфинансиране. За начало на проекта е посочена датата 19.05.2021 г., а за край – 19.04.2027 г.

Непосредствено преди новата рейдова кула е разположена Морска гара – Варна. На 28 юни се навършиха 58 години от нейното основаване. През 1968 г., привечер, тържествено е открита новопостроената Морска гара – Варна. На първо корабно място е застанал пътническият кораб „Несебър“, а множеството е изпълнило района и терасите на новата сграда, предаде Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!