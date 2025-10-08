Завъртял се тир затвори временно Прохода на Републиката

Снимка МВР

Проходът на Републиката е временно затворен за движение заради завъртян товарен автомобил в района на разклона за великотърновското село Радковци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

При произшествието няма пострадали, посочва БТА. Леките автомобили се отклоняват през Шипка.

Днес сутринта беше затворен пътят Велико Търново – Горна Оряховица през Арбанаси заради свличане на скална маса.

