Завъртял се влекач блокира движението на пътя Асеновград - Смолян

Снимка: Фейсбук, Мартин М.

Временно е спряно движението и в двете посоки по пътя Асеновград-Смолян заради завъртял се влекач с ремарке, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 14:30 ч. е получен сигнал, че на пътя Асеновград - Смолян, след Бачково в посока Нареченски бани се е завъртял влекач с ремарке и е препречил пътното платно, предава БТА.

Временното ограничение се въвежда до изтеглянето на влекача.

Автопатрули пренасочват автомобилите по други възможни маршрути.

