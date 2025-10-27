Завъртял се влекач блокира движението на пътя Асеновград - Смолян
Снимка: Фейсбук, Мартин М.
Временно е спряно движението и в двете посоки по пътя Асеновград-Смолян заради завъртял се влекач с ремарке, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.
Около 14:30 ч. е получен сигнал, че на пътя Асеновград - Смолян, след Бачково в посока Нареченски бани се е завъртял влекач с ремарке и е препречил пътното платно, предава БТА.
Временното ограничение се въвежда до изтеглянето на влекача.
Автопатрули пренасочват автомобилите по други възможни маршрути.
