Заведение в Созопол хванато да работи нелегално

Четири мащабни междуинституционални проверки са извършени до момента по Черноморието, съобщи Иван Виделов, директор на Дирекция "Контролна и инспекционна дейност“ към Министерството на туризма. Той говори пред журналисти в Созопол във връзка със започнали проверки в града. Акцията е съвместна и в нея се включват представители на Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите, Икономическа полиция, Регионалната здравна инспекция, Националната агенция за приходите и Община Созопол.

"Всичките институции работят непрекъснато, ежедневно, на различни места. До момента за всички контролни покупки, които направихме в Созопол, е издаден касов бон. Констатирахме обаче заведение, което работи без необходимата категоризация. То най-вероятно ще бъде запечатано. На същото през последните години са били съставени множество актове. Тези съвместни акции имат най-вече превантивен характер", каза Виделов, цитиран от БТА.

Той добави, че най-честите нарушения, които се установяват по време на проверките, са свързани с неиздаване на касов бон, наличие на фалшиви стоки и етикети без информация на български език. Виделов уточни, че институциите са работили съвместно и в предишни години, но не в такъв мащаб.

"Работили сме с една до две институции на терен. В Созопол в момента те са пет. Действително трудно е да се координират пет институции, за работят в синхрон, но явно ни се получава. Поне по резултатите, които виждаме", каза още Иван Виделов. Проверките няма да се ограничат само до Созопол, подчерта още той.

