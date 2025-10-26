Завидяха на д-р Неделя Щонова за колата й за 100 хиляди лева

Кадър Тесла

Доктор Неделя Щонова привлече вниманието, но не с поредното си вдъхновяващо послание, а с луксозната кола, която се вижда на снимката, публикувана в профила ѝ в инстаграм. Лекарката позира зад волана на чисто нова "Тесла", чиято цена надхвърля 100 000 лева, а публикацията ѝ предизвика вълна от реакции - от възторг до откровено възмущение, пише Пик

Под снимката Щонова споделя, че е щастлива, защото проектът ѝ "Лекар у дома", който е част от авторското ѝ предаване "Светът на здравето" по Би Ти Ви, реално помага.

"Ние не просто излъчваме знания от екрана… ние отиваме в домовете на хората, виждаме клиничната картина, чуваме болката им, хващаме ги за ръка и ги водим където трябва… и действително решаваме проблеми", пише тя.

В дългия си пост докторката разказва и за най-тежките случаи, с които екипът ѝ се е сблъсквал - пациенти с множествена склероза, хора с аневризми, с болки в сърцето, както и жена, чийто зъбен проблем е стигнал до гной, костна атрофия и нужда от трансплантация.

"На лекар се ходи, преди да те боли, а не, когато вече нямаш избор", предупреждава Щонова.

Посланието ѝ трогна мнозина, но кадърът с електрическата "Тесла" предизвика и смесени чувства. Някои я похвалиха за успеха и амбицията, други обаче не пропуснаха да отбележат, че колата е повече символ на елитен начин на живот, отколкото на скромността, за която тя често говори.

"Прекрасни думи, но не всеки може да си позволи такава грижа, когато няма пари дори за зъболекар", коментират потребители под публикацията.

Други пък защитават телевизионната лекарка с думите: "Защо не? Тя си е изработила всеки лев с труд, знания и честно лице на екрана!". Според феновете ѝ Неделя просто е модерна жена, която обича технологиите и здравословния живот, а електромобилът ѝ е част от философията за чиста енергия и грижа за планетата.

Щонова от своя страна не отговаря на негативите. За нея посланието е едно - грижата за себе си е уважение към живота. В типичния си позитивен стил тя заключава:

"Проблемите не са, за да ги търпим. Не са, за да ги отглеждаме. Не са, за да се научим да живеем с тях. Проблемите са, за да ги решаваме. Щастието е за изживяване, проблемът - за решаване".

Проектът "Лекар у дома", който Щонова продуцира и води, продължава да набира популярност и да печели доверие сред зрителите. Самата тя твърди, че предаването "връща смисъла на медицината там, където ѝ е мястото - при човека".

И все пак, докато някои се възхищават на нейната мисия, други не могат да се отърсят от мисълта, че докторката, която призовава хората "да не чакат, докато потече гной", се вози в кола за шестцифрена сума.

