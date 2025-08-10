Завишени нива на метан и въглероден оксид след пожара в автоморгата в Харманли

кадър: Нова тв

еко завишени нива на концентрациите на метан и въглероден оксид показаха измерванията с газанализатор на РИОСВ - Хасково след пожара в автоморгата в Харманли снощи.

Веществата не превишават пределно допустимите стойности за качеството на атмосферния въздух, съобщиха от екоинспекцията.

Пожарът пламна към 17:00 часа вчера във вилната зона и навлезе в автоморгата със 150 бракувани коли, предаде БНТ. Само бързата намеса на пожарникарите и фактът, че колите са демонтирани акумулатори и гуми предотврати екокатастрофа. Ситуацията беше овладяна за около 3 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!