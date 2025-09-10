Завоевателите първи ще седнат пред Ралица Паскалева в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Завоевателите загубиха първата елиминационна битка и първи ще седнат срещу Ралица Паскалева в "Игри на волята".

Тази вечер в култовото риалити се проведе първата битка между племената, в която стана ясно кой тим ще ходи на номинационна среща край огъня.

Независимо обратите първи станаха Лечителите.

На второ място останаха Феномените.

